副總統賴清德日前在中山大學演講時，學生提問：「如何解決民進黨層出不窮的貪污案件？」賴清德反問學生：「哪一個具體事件？」資深媒體人趙少康表示，賴清德用反問的方式回應質疑，完全迴避閃躲，真是「教壞囝仔大小」。

趙少康今(5日)在臉書粉專貼文表示，賴清德到中山大學演講，有學生直接問他：「如何解決民進黨層出不窮的貪污案件？」賴清德竟然以「哪個具體事件，讓你有這樣的想法」回應。他認為，女學生直球對決的勇氣很令人激賞，賴清德卻用反問的方式回應質疑，完全迴避閃躲，真是「教壞囝仔大小」。

趙少康接著指出，賴清德身為民進黨主席，又是總統候選人，有義務向全民說明，並做出保證，他卻用「反質詢」方式化解自己的尷尬，還反將學生一軍，再度詮釋了「噁心的大人」是什麼形狀。

趙少康點出，賴清德的辯論技巧，掩蓋不了民進黨貪腐案件罄竹難書的事實。就在賴清德的本命區台南市，涉入光電案、喝花酒、接受性招待的前經發局長陳凱凌，已經被判刑8年，是被法院認證的貪腐；更別提雲豹綠電發大財、新冠疫苗、黑心快篩、進口雞蛋到前瞻計畫的吃相難看。

不過，趙少康認為，賴清德在現場還是說對了一點，就是面對假訊息和認知作戰，應該建立更開放、透明的政府，既然這樣，就請民進黨先把3+11防疫鬆綁決策過程、疫苗採購合約封存30年等「機密」攤在陽光下吧！

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