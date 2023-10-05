國慶連假即將到來，桃園市楊梅、龍潭、大溪警分局配合高速公路局規畫重點交通疏導措施，包括各交流道、重要道路及觀光景點周邊加強疏導，還有高乘載、和替代道路相關訊息一次看，提醒民眾出遊多加留意，避開壅塞道路。

楊梅警方表示，連假首日10月7日上午6至12時於楊梅交流道、幼獅交流道南向入口匝道實施高乘載管制，管制期間僅開放大客車、計程車含多元化計程車、持有身心障礙證明、孕婦證明（駕駛人或乘客，須出示孕婦健康手冊及附照片身分證明）、乘載3人（含）以上小型車通行，也提醒民眾多利用深夜暫停收費時段（10月7至10日，每日0至5時）避開車潮。

楊梅警方提到，民眾可多利用台15線、台31線、台61線、台66線等替代道路，避開壅塞路段，另適逢世界客家博覽會期間，海螺文化體驗園區也是副展館，警方已針對永安漁港、海螺館、新屋綠色廊道及埔心牧場周邊道路，規畫交通疏導措施，結合電台廣播即時提醒用路人耐心等候或改道，如欲前往永安漁港或海螺館，可先利用「永安漁港即時影」觀看即時路況及漁港內停車場情況，避免前往後無停車位而於港區周邊道路徘徊。

龍潭警方說明，龍潭區世客博活動台灣客家茶文化展館周邊、小人國、龍潭大池等觀光、風景遊憩景點周邊道路交通，均因出遊人潮眾多易造成交通壅塞，為確保重要道路交通順暢，將於各重點路口加強疏導。

龍潭警方說，因中秋連假剛過，預料民眾將由家庭烤肉活動改為出遊行程，故龍潭台3線、中豐路沿線，易造成壅塞情形，建議民眾行經龍潭，務必先透過交通資訊了解台3線及中豐路車流狀況，以避免欲使用替代道路反而與平面道路車流匯集造成壅塞。另請民眾特別留意，10月7日6至12時，國道三號龍潭系統交流道及高原交流道南下入口匝道執行高乘載交通管制，請駕駛人掌握交通動態及各項管制措施。

大溪警方指出，大溪及復興為國內熱門觀光景點之一，各重要聯外道路、交流道及知名觀光遊憩景點，將出現大量返鄉及出遊車潮。為因應大量人車潮湧入大溪老街、台7線及石門水庫等風景區，針對轄內易壅塞路段，規畫交通疏導管制措施及勤務，為讓遊客雙十佳節能交通順暢出遊，特別列出本次雙十期間交通疏導措施，供民眾參考並提供建議替代道路，以利民眾因應。

大溪警方表示，國1及國3高乘載管制方向、路段及時段內，除直接銜接國1及國3之新竹系統交流道以外，各系統交流道及一般交流道均進行管制，大溪端南下10月7日6-12時，原封閉之交流道入口仍維持封閉。此外，和平老街畫設為行人徒步區，屆時員警將會在康莊路、和平街五岔路口實施交通管制；康莊路、金城路路口視老城區車潮擺放交通錐禁止車輛左轉，實施管制，視車流提早或延後。

另，復興區台7線下山建議替代道路，往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮，往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區接國道3號三鶯交流道。前往大溪老街返程建議替代道路，往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區，往桃園、新北方向遊客建議由大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行往新北市鶯歌區。老城區因停車位數量有限，請遊客盡量將車輛停放於月眉停車場及大溪橋頭停車場，再步行至老街，享受漫遊樂趣。