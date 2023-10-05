隨中央宣布2040年汽油車即將絕跡，台灣電動車的掛牌數逐年攀升，但近年電動車火災頻傳，除藝人林志穎駕駛特斯拉發生車禍險些喪命外，近日美國也因電動車燃燒造成5名消防人員受傷。桃園市消防局第二大隊今日獲贈電動車防火毯11組，捐贈者張吉村與羅凱芸已於去年9月捐贈高階監護電擊器，同年11月再捐聯新醫院緊急醫療車1輛，這次再度慷慨解囊，由消防局長龔永信代表受贈。

龔永信表示，這次捐贈的電動車防火毯具優異的隔熱性能，能有效抑制火勢擴散，也可隔離電動車燃燒時所產生的煙霧和有毒氣體，同時控制現場火勢。不僅能更加保障民眾生命財產，對於消防同仁在應對電動車火警上必能給予很大的幫助。

張吉村指出，近期透過新聞發覺到電動車火警的特殊性，對於民眾或是消防救災同仁，都有著巨大的威脅，因此決定以綿薄之力捐贈電動車防火毯，希望能成為消防弟兄的後盾，因應電動車普及所帶來的新型態災害。