台灣高鐵公司5日指出，台中站因應國慶疏運及國慶煙火人潮，預做空間規畫，將調整付費區內16個座椅位置至動線外，並強調，付費區及非付費區內提供旅客候車座椅數維持不變。（台灣高鐵公司提供／潘虹恩台中傳真）

高鐵台中站於中秋連假收假日出現驚人購票人龍，不少民眾苦等。為迎接5天後國慶焰火的人潮，高鐵台中站近日將2樓站內付費候車區16個座椅移到動線外，台灣高鐵公司強調，候車座椅總數量不變，且類似措施在中秋及春節疏運期間皆有實施。

國慶焰火將於10日晚間於台中中央公園登場，警方預估高鐵將湧入50萬人次旅客。1日中秋連假收假，高鐵台中站湧入大批旅客，不僅大廳被擠爆，自由座購票隊伍更是大排長龍，隊伍從2樓大廳購票窗口排到站外廣場及1樓人行道，綿延數公里，即便高鐵增開2班北上各站停靠全車自由座列車，仍有民眾苦等數小時未排上。

台灣高鐵2日向旅客致歉，並指出9月28日到本月1日中秋疏運期間，累計4天疏運近101萬人次旅客，其中1日旅運超過33.8萬人次，創通車以來單日新高。高鐵台中站近日拆掉2樓票口閘門內、付費候車區16個座椅，提供更多候車空間，備戰國慶焰火湧入的大量人潮。

高鐵公司指出，台中站因應國慶疏運及國慶煙火人潮，預做空間規畫，將調整付費區內16個座椅位置至動線外，並強調，付費區及非付費區內提供旅客候車座椅數維持不變，且類似措施在今年中秋疏運及春節疏運期間實施，候車座椅總數量不變，並非提供自由座排隊使用。