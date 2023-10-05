競爭力強大的中國電動車最近在歐洲引起了廣泛注意並享有盛聲譽，歐盟亦發起了對中國電動車的反傾銷懲罰性關稅，引起許多爭議。德媒《時代線上》認為，雖然中國電動車在價格、性能和軟體上還未超越德國競爭對手，但若忽視其潛力就「太傻太天真」了。

《德國之聲》引述《時代線上》一篇題為《中國電動車只便宜幾歐元》的分析指出，歐洲雖然不是每個人都聽過中國電動車品牌，但它們已經開始享有盛譽，「中國電動車據說特別便宜，配備一流的電池、最好的軟體，這種恐懼正在歐洲和德國蔓延。新的競爭會給德國行業帶來危險嗎？」

文章說，「無論如何，歐委會主席馮德萊恩正考慮徵收懲罰性關稅，原因是廉價電動車充斥全球市場，其價格被巨額國家補貼壓低。」「仔細觀察中國電動車就會發現，說中國車在價格、性能和銷售成功率方面都佔優勢的論點，在目前的情況下很難站得住腳。」

文章指出，中國電動車在歐洲的銷售成績迄今尚可。「汽車分析師施密特（Matthias Schimidt）表示，中國汽車製造商僅占歐洲新車市場約3%。公眾的關注度遠大於實際情況。不過，在電動車領域，中國汽車製造商占比則達到8.2%。」

評論認為，目前還無法判定中國電動汽車是否比德國車優越，「但如果不瞭解其中的潛力，那就太天真甚至愚蠢了。中國汽車工業發展速度極快。或許還需要2至5年，才能達到必要的成熟度。若再加上補貼驅動的降價空間，可能促使（消費者）購買。如此看來，馮德萊恩的分析可能是正確的。」