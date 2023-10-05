櫃買中心表示，印鉐公司於停止買賣六個月內，若能符合業務規則第12條之1第2項第4款有關獲利能力及會計師出具內控制度專審報告等相關規定，得檢具承銷商評估報告，申請恢復其有價證券櫃檯買賣。

反之，若未能符合前開規定，其上櫃之有價證券於屆滿六個月後，櫃買中心得終止其有價證券櫃檯買賣。