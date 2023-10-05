櫃買中心表示，印鉐公司於停止買賣六個月內，若能符合業務規則第12條之1第2項第4款有關獲利能力及會計師出具內控制度專審報告等相關規定，得檢具承銷商評估報告，申請恢復其有價證券櫃檯買賣。
反之，若未能符合前開規定，其上櫃之有價證券於屆滿六個月後，櫃買中心得終止其有價證券櫃檯買賣。
櫃買中心表示，印鉐（8080）因有證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條之1第1項第18款「因第12條第1項第16款規定列為變更交易方法有價證券後二年內無法達成同條第4項第5款規定者」之情事（即俗稱之借殼條款），爰依規公告自11日起，印鉐公司上櫃之有價證券停止在證券商營業處所買賣。
櫃買中心表示，印鉐公司於停止買賣六個月內，若能符合業務規則第12條之1第2項第4款有關獲利能力及會計師出具內控制度專審報告等相關規定，得檢具承銷商評估報告，申請恢復其有價證券櫃檯買賣。
反之，若未能符合前開規定，其上櫃之有價證券於屆滿六個月後，櫃買中心得終止其有價證券櫃檯買賣。
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