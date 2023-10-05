新光三越台北南西店今年周年慶化妝品特惠組多達80萬組，比去年多10％。（石智中攝）

新光三越YSL情挑誘光水脣膏，推薦價1580元。（新光三越提供）

新光三越NARS經典眼脣頰組，特價3600元，價值5100元 （71折）。（新光三越提供）

新光三越首波周年慶今（5日）登場，台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店同步開跑，唯受小犬颱風影響，台南中山店昨延至下午2點開幕，高雄三多店昨暫停營業至明（6日）開打，而以上兩家周年慶檔期都將多延一天。今年新光三越大規模改裝，導入新櫃新品，商品備貨量也較去年增加1成，化妝品單筆滿2000元送2000點、全館累計滿5000元送5000點，更有獨家寶可夢好禮、Dyson精品家電等skm points點數回饋促動。

今日也是新光三越董事長吳東昇首次坐鎮周年慶，攜手副董事長田中豐彥、總經理吳昕陽、業務本部長吳昕昌站台，北部、中部一早陽光露臉，各店一開店即湧現購物人潮，台中中港店來客數較去年成長3成，隨著颱風遠離，嘉義垂楊店下午湧入人潮，較去年成長2成，新光三越有信心人氣買氣持續發威，可望再創周年慶業績新高。台北南西店今年周年慶目標20.5億元，年增1％、全台新光三越目標共206億元。

總經理吳昕陽表示，今年新光三越前三季業績有雙位數成長，會員數目前達340萬人，今年以來增加了40幾萬新會員，新櫃引進也合計超過600多家，改裝幅度大，可說練了一整年的功，期待這次周年慶成果。

周年慶首日觀察，化妝品以頂級保養、專業彩妝、高端香氛表現最亮眼，各趨勢品牌皆有兩位數業績成長，彩妝以底妝類及脣彩需求最高，CHANEL全新系列康朋街31號脣膏、YSL全新情挑脣膏等皆為採買焦點，MAKE UP FOR EVER、NARS、BOBBI BROWN、MAC等專業彩妝，也皆有2至4成的成長表現。另高端香水市場持續熱絡，新光三越台中中港店導入兩家高端香氛FREDERIC MALLE、KILIAN PARIS，帶動中區市場精品香氛買氣，DIPTYQUE、BYREDO、CYRANO、ACQUA DI PARMA等皆有雙位數成長。

不僅如此，今年周年慶首度聯手12大品牌推出「首日不限量」，保證首日一定買得到，再創周年慶單日美妝最高銷售量，「首日不限量」以SKII超限量青春活膚特惠組、蘭蔻肌因年輕晶透組、雅詩蘭黛小棕安瓶修護奇肌組等最為熱銷。

新光三越台中中港店限定Dyson V12 Detect Slim Total Clean無線吸塵器，推薦價1萬9900元，買即贈收納架。（新光三越提供）

新光三越寶可夢好夢生活集點送─扣4500點兌換隨時都能睡毛毯。（新光三越提供）

而外出穿搭、各式場合服飾需求持續增加，帶動首日服飾類業績成長1成，休閒運動、旅遊及高爾夫周邊商品買氣提升逾2成，行李箱銷量更翻倍成長。此外，搭上首7日skm pay享大家電單筆滿萬送萬點skm points，AI互聯網大家電、ESG節能家電、3C新機等皆是今年首日搶購焦點；Apple新機iPhone 15系列上市至今全台熱銷超過6000台，台北南西店iPhone 14系列手機降價，加上可滿萬送萬點，亦引爆換機潮，帶動法雅客業績翻倍成長。