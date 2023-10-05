蕭邦（CHOPARD）的「紅毯系列」（Red Carpet）珠寶，向來是珠寶藝術的巔峰之作，且是熠熠明星走紅毯的最愛。近日蕭邦在巴黎發表紅毯系列76件新作品，以坎城影展千變萬化的「第七藝術」為靈感，並以此延伸，融入精湛工藝與藝術品味，打造藝術珠寶作品。
蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）以她獨到的眼光與豐富的想像力，從建築、博物館、畫廊、大自然或繁星點點的宇宙夜空擷自創造的靈感，創造令人津津樂道的珠寶作品，其中又以「紅毯系列」（Red Carpet）珠寶最具代表性，是蕭邦珠寶與電影藝術密不可分的情感連結。
今年全新登場的紅毯系列珠寶作品不僅可見到碩大罕見的彩色寶石，且大膽採用創新材質與最新技術，風格前衛，例如以色彩斑斕的鈦金屬詮釋蝴蝶與花朵，再鑲嵌閃耀鑽石與各色彩寶，輕盈的鈦金屬翅膀可以輕輕擺動，彷彿鮮活了起來，更添奢華之美。
另一件以鑽石打造的羽毛頸鍊，鑽石鑲嵌的羽毛輕盈飄落在華麗的藍寶石頸鍊上，華麗之餘也充滿了浪漫詩意。另外近來廣受歡迎的蛋白石，也是本季紅毯系列珠寶的要角，閃耀著充滿未來感的夢幻般光芒，讓人迷醉。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。