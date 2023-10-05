蕭邦（CHOPARD）的「紅毯系列」（Red Carpet）珠寶，向來是珠寶藝術的巔峰之作，且是熠熠明星走紅毯的最愛。近日蕭邦在巴黎發表紅毯系列76件新作品，以坎城影展千變萬化的「第七藝術」為靈感，並以此延伸，融入精湛工藝與藝術品味，打造藝術珠寶作品。

蕭邦在巴黎發表Red Carpet系列高級珠寶，模特兒佩戴蛋白石與鑲鑽珠子的頸鍊。（CHOPARD提供

蕭邦龍虎戒指。（CHOPARD提供）

蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）以她獨到的眼光與豐富的想像力，從建築、博物館、畫廊、大自然或繁星點點的宇宙夜空擷自創造的靈感，創造令人津津樂道的珠寶作品，其中又以「紅毯系列」（Red Carpet）珠寶最具代表性，是蕭邦珠寶與電影藝術密不可分的情感連結。

蕭邦花朵戒指，以18K白金與鈦金屬鑲多彩紫色藍寶石。（CHOPARD提供）

蕭邦蝴蝶戒指，以18K白金與鈦金屬鑲多彩藍寶石。（CHOPARD提供）

今年全新登場的紅毯系列珠寶作品不僅可見到碩大罕見的彩色寶石，且大膽採用創新材質與最新技術，風格前衛，例如以色彩斑斕的鈦金屬詮釋蝴蝶與花朵，再鑲嵌閃耀鑽石與各色彩寶，輕盈的鈦金屬翅膀可以輕輕擺動，彷彿鮮活了起來，更添奢華之美。

另一件以鑽石打造的羽毛頸鍊，鑽石鑲嵌的羽毛輕盈飄落在華麗的藍寶石頸鍊上，華麗之餘也充滿了浪漫詩意。另外近來廣受歡迎的蛋白石，也是本季紅毯系列珠寶的要角，閃耀著充滿未來感的夢幻般光芒，讓人迷醉。