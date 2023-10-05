國家住都中心主辦的「板橋福利站公辦都更案」，今（5）日由國家住都中心代理董事長花敬群與中華工程公司董事長周志明共同完成簽約儀式，將打造全新的板橋福利站與24層的住宅大樓，全案預計2028年完工。

國家住都中心指出，本案是國家住都中心2018年成立以來，成功推動的第11個公辦都更案。「板橋福利站公辦都更案」基地面積2,872平方公尺，約868.8坪，將興建地上24層、地下4層的建築，其中，1樓規劃續作板橋福利站使用，並將留設大量開放空間，提升周邊人行環境，而2樓以上至24樓均規劃為住宅。

花敬群表示，「板橋福利站公辦都更案」原本是國防部福利事業管理處旗下的福利站，因建築老舊，而有了更新改建的需求。他說，住都中心將為板橋福利站打造嶄新的賣場，原本的圍牆也將打開成為廣場，讓人潮和商業活動聚集，並改善鄰里環境。

國家住都中心說明，「板橋福利站公辦都更案」位於新北市板橋區致理科技大學旁，屬新埔生活圈核心區域，步行5分鐘可到捷運新埔站，一站就到新板特區，區位條件優良。

住都中心指出，由於基地鄰近校園和住宅區，規劃團隊評估基地鄰接的文化路一段311巷人流、車流較多，該道路境界線至少會退縮10公尺，將原本較擁擠的環境，更新成綠意開放空間。

中工董事長周志明則強調，公辦都更需要在地居民的信任與民間開發的經驗與投入，中華工程成立迄今70多年，致力於施工品質，這次和住都中心共同合作，將營造舒適、適合各年齡的居住空間，因應未來高齡化社會使用。

住都中心補充，本案新建築將會達到「R-BERs新建住宅效能標示1級」的標準，同時取得綠建築黃金級、智慧建築銀級與耐震標章，打造出兼具生態、節能、減廢、健康、安全、智慧的優良建築。