高雄市長陳其邁5日召開小犬颱風防災應變工作會議。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）
高雄市長陳其邁5日召開小犬颱風防災應變工作會議。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

小犬颱風強度持續減弱並持續遠離，高雄市府宣布，根據中央氣象署資訊，明（6）日高雄市平地及山區雨量及風力預測，均未達停班課標準，故明（6）日高雄市全市正常上班上課。

小犬颱風逐漸遠離 雲林明日照常上班上課
台中百貨全「正常營業」新光三越門被吹破 今照開
颱風假中台灣陽光露臉 百貨大門差點再被人潮擠破
#小犬 #颱風 #高雄 #停班課 #颱風假