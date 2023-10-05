小犬颱風持續減弱遠離 高雄市明正常上班上課 20:042023/10/05 中時 洪靖宜 、 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中度颱風「小犬」逐漸遠離台灣，中央氣象署預計6日解除陸上颱風警報；北部市區白天雖無較大雨勢，仍有間歇陣風。（示意圖／郭吉銓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長陳其邁5日召開小犬颱風防災應變工作會議。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真） 小犬颱風強度持續減弱並持續遠離，高雄市府宣布，根據中央氣象署資訊，明（6）日高雄市平地及山區雨量及風力預測，均未達停班課標準，故明（6）日高雄市全市正常上班上課。 小犬颱風逐漸遠離 雲林明日照常上班上課 台中百貨全「正常營業」新光三越門被吹破 今照開 颱風假中台灣陽光露臉 百貨大門差點再被人潮擠破 #小犬 #颱風 #高雄 #停班課 #颱風假 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠批放颱風假 江怡臻反酸：全國只有賴清德今天在跑選舉 15:462023/10/05 政治 颱風假無風無雨 新光三越周年慶開跑 爆人車潮 14:032023/10/05 生活 小犬來襲恆春颳14級陣風 基督教醫院電動門被吹走 12:302023/10/05 生活 「小犬」17級風肆虐恆春半島多處停電 10所學校6日停課 17:322023/10/05 生活 小犬狂襲小貨車也吹翻！ 蘭嶼居民躲廁所避難 12:472023/10/05 生活 颱風前夕國慶酒會舉杯挨批 張善政回應了 12:112023/10/05 政治 小犬颱風狂風破紀錄！ 今慎防強風、雨勢 08:062023/10/05 生活 明3縣市可能達颱風假標準 有望提前放國慶連假 11:172023/10/05 生活 新竹以南全放假 新竹人喊「巨城見」 結果今停業 08:062023/10/05 生活 宜蘭颱風假數百便當訂單遭取消 8折出清熱心網友買光光 19:092023/10/05 寶島 小犬好兇！高雄停電上萬戶 台電力拚今日全恢復 17:012023/10/05 生活 北北基桃沒放假糗了 小犬狂吹！全台強風一整天 06:172023/10/05 生活 睽違1499天新竹人終放颱風假！巨城、SOGO沒開、新竹大遠百正常營業 09:572023/10/05 生活 睽違1466天竹縣終放颱風假 竹北大遠百美食街「一起身馬上有人卡位」 17:292023/10/05 生活 颱風天台北出差 高雄業務妹哭「全公司就我上班」：能算加班嗎 19:532023/10/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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