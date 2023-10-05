嘉義縣政府宣布，明6日照常上班、照常上課。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）
嘉義縣政府宣布，明6日照常上班、照常上課。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府宣布，依據中央氣象署預報資料，嘉義縣明日10月6日風力及雨量均未達停班停課標準，明天照常上班、照常上課。

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