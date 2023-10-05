連兩天颱風假夢碎！ 嘉義縣明正常上班上課 20:072023/10/05 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中度颱風「小犬」逐漸遠離台灣，中央氣象署預計6日解除陸上颱風警報；北部市區白天雖無較大雨勢，仍有間歇陣風。（示意圖／郭吉銓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣政府宣布，明6日照常上班、照常上課。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真） 嘉義縣政府宣布，依據中央氣象署預報資料，嘉義縣明日10月6日風力及雨量均未達停班停課標準，明天照常上班、照常上課。 北北基桃沒放假糗了 小犬狂吹！全台強風一整天 小犬颱風逐漸遠離 雲林明日照常上班上課 小犬颱風狂風破紀錄！ 今慎防強風、雨勢 #小犬 #停班 #停課 #颱風 #嘉義縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 小犬颱風滯留移動慢！ 明下午才脫離陸地 12:252023/10/05 生活 台中百貨全「正常營業」新光三越門被吹破 今照開 09:302023/10/05 生活 睽違1499天新竹人終放颱風假！巨城、SOGO沒開、新竹大遠百正常營業 09:572023/10/05 生活 綠批放颱風假 江怡臻反酸：全國只有賴清德今天在跑選舉 15:462023/10/05 政治 宜蘭颱風假數百便當訂單遭取消 8折出清熱心網友買光光 19:092023/10/05 寶島 颱風假中台灣陽光露臉 百貨大門差點再被人潮擠破 15:352023/10/05 生活 小犬颱風撲台！張善政臉書炸了 近2萬人留言吐「這句」 07:462023/10/05 政治 「小犬」17級風肆虐恆春半島多處停電 10所學校6日停課 17:322023/10/05 生活 颱風天台北出差 高雄業務妹哭「全公司就我上班」：能算加班嗎 19:532023/10/05 生活 颱風假無風無雨 新光三越周年慶開跑 爆人車潮 14:032023/10/05 生活 新竹以南全放假 新竹人喊「巨城見」 結果今停業 08:062023/10/05 生活 小犬狂風掃台中逾萬戶停電 台電預估這時間復電 10:492023/10/05 生活 小犬來襲恆春颳14級陣風 基督教醫院電動門被吹走 12:302023/10/05 生活 小犬強風吹斷電線、路樹倒 嘉義縣尚有8485戶停電中 09:142023/10/05 生活 明3縣市可能達颱風假標準 有望提前放國慶連假 11:172023/10/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。