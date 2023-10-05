中颱小犬逐漸遠離，屏縣府稍早宣布，依中央氣象署氣象資訊，6日未達停止上班上課標準，所以6日正常上班上課，但滿州鄉受損嚴重，電、水、電信無法及時修復，因此滿州鄉6日停止上班、上課，此外，恆春半島有13所國中小及分校因尚未完成電力、電信及用水搶修，考量學生安全，6日停止上課。

屏縣府表示，停班的學校有滿州國中、滿州國小、永港國小、長樂國小、牡丹國中、牡丹國小、石門國小、高士國小（含牡林分校）、大平國小、山海國小、水泉國小（含龍泉分校）。