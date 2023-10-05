潛艦國造召集人黃曙光、前海軍顧問郭璽近日言行引發爭議。前海軍艦長黃征輝曾在2012年參與潛艦國造計畫，後以《黃河的話》部落格撰文爆料秘辛。黃征輝今(5日)在《POP大國民》節目指出，錄音帶中的「小柳」即柳思巍，曾是黃曙光的辦公室主任，被稱為「黃曙光的小李子」。後來出了幾件嚴重大事，不少人開始退出，就自己所知，郭璽的個性會把大家害死。如韓國顧問事件，也是郭璽挑撥離間威脅，後機密外洩。

「大家覺得潛艦國造又是廠商在惡鬥，就懶得管，但是我一直在注意！」黃征輝表示，但是事情鬧到這麼大，已經在說韓國人在台灣是詐騙集團？你如果是韓國駐台單位的負責人，你會不會注意？他一定會動手，所以這個東西，無須馬文君給他這個資料，那個人也一定會去查！

黃征輝提到，柳廠長在郭璽這個錄音帶裡面叫「小柳」，他是黃曙光以前在當司令、一直到總長的時候的辦公室主任，「你如果了解軍方這種辦公室主任的話，那是非常非常非常親密的關係！」這種人不單處理公事，還要處理私事。自己問過，潛戰隊的人說，柳思巍在潛戰隊有一個外號，叫「黃曙光的小李子」，非常親信！主持人張禹宣直呼，小李子都出來了，等於說黃、郭、柳是潛艦國造的鐵三角？黃征輝說：「以前不是！」

黃征輝指出，後來因為出了幾個嚴重的大事之後，有的人就開始退了，就是不再跟郭璽接近。「因為就我所知，他的個性，他會把大家害死！最簡單的一個事情就是，去年這個事情，全都發生啦！」去年1月，為什麼能夠一點事都沒有？因為去年沒人知道誰是郭璽！他今天把自己搞得太出名了，他的各種言行舉止，激起了所有人的注意，然後這個時候徐巧芯跳出來一弄（爆料錄音檔），「哇～弄成超級大事！」

張禹宣問，韓國顧問來頭也不小？黃征輝強調，聽聲音知道他不是一個很年輕的人，他的老闆姓朴。從剛開始的對話可以知道，郭璽在撩撥這兩個人的關係，開始一直鼓勵他：你們老闆大概要完了，我們不會再給他合約了，所以你要自立啊！你們老闆對你也不太滿意啊！什麼的，他就是在中間挑撥離間。就說你就自己開一個公司好了，但郭璽要當幕後老闆，所有東西都要郭來操作，韓國顧問就想說：這都是我辛苦的結果！

「我為什麼要讓你當老闆？拿人薪水、看人臉色？他要自己當老闆！」黃征輝直言，結果郭璽當然立刻就講了很兇狠的話，聽完以後他覺得受了委屈，就把這些資料交出來。但最可惡的不是他錄音，而是你無須交這麼多的機密資料。這資料一定是敏感性的，但有沒有列「密」不知道，我們也不是局內人。但你無須把資料都交出來，只要把錄音帶交出來，我們就都知道你受了委屈！若有心做潛艦，應該協助你自己成立公司！