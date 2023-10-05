根據《美麗島電子報》今天(5日)曝光的總統大選第50波最新追蹤民調，三腳督戰局，民進黨賴清德為38.1%、民眾黨柯文哲24.2%、國民黨侯友宜20.5%。針對該民調，柯文哲跳上去、侯友宜掉下來，前立委郭正亮分析認為，柯文哲已經提出方案，如果國民黨一直不回應，侯友宜的民調恐怕會繼續跌。

針對藍白合，郭正亮今(5日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，柯文哲已經提出方案，若國民黨一直不回應，侯友宜的民調恐怕會繼續跌，因為有民眾看不下去。他不認為這個民調跟新竹市長高虹安、國民黨立委馬文君有關，這個民調非常明顯的是，柯文哲跳上去、侯友宜掉下來。很明顯，外界的感受是認為「藍白合」該有解決方案。

郭正亮接著表示，國民黨目前這種作法，有民眾會覺得很煩，就覺得柯文哲至少有一個解決方案。而侯友宜像這種關鍵決策，就要自己拍板；到了選情最攸關的時刻，侯友宜如果還不能做決定，民調恐怕會繼續往下走。

郭正亮點出，柯文哲聰明的地方就在這裡，先提解決方案，再去美國，在海外繼續鼓動氛圍，回來之後，國民黨卻還沒決定，社會會怎麼看。