林郁婷5日在杭州亞運拳擊女子57公斤級金牌戰，完美用5比0比數解決哈薩克女將卡林娜，奪下中華亞運女子拳擊隊史首金，也是相隔65年亞運拳擊金牌，林郁婷賽後落淚表示，「拿到這面亞運金牌，就像收集人生一塊版圖。我在亞運前講過，我們決賽見，接著就是巴黎見！」

「整體來說我的表現相當不錯，從來沒有感覺這麼好過，不光是因我贏了，而是這次有了相當成功的備戰，包含教練、體育署與國訓中心長官等人協助，」賽後馬上跟教練曾自強激情擁抱的林郁婷說，「當然我一路走來，從沒有特別好到今天，更需家人支持。」

林郁婷表示，當自己賽後跟曾自強擁抱，內心想到的是一路走來的辛苦與不容易，就像楊勇緯激勵她的話一樣，她做到了！「我想今天這面金牌，除了是對自己的一個肯定，也證明台灣拳擊可以站上世界殿堂，這次我們拳擊拿到5面獎牌，更證明了一切。」

「我想奧運是所有運動員夢想的殿堂，我不會因為拿到這面金牌感到自滿，而是回去繼續苦練，讓自己可以順利站上奧運殿堂。」林郁婷說。

回顧兩年前東京奧運的挫敗，林郁婷說：「我從當時大家的不看好，還是依然堅持下去，當然還有曾自強教練的陪伴，我才有辦法達成新版圖，接下來的任務當然是收集最後一塊版圖(意指奧運獎牌)。」

體育署長鄭世忠表示，今早哈薩克又跑去跟大會抗議林郁婷的性別問題，還好體育署有帶醫療紀錄來，所以毫無問題，「林郁婷這一面金牌特別意義，從上次世錦賽被無理取消資格，在體育署召集醫療與法律專家一同為選手擬定後續策略，也讓選手安心持續訓練。」