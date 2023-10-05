民進黨立委參選人曾柏瑜收到恐嚇信。（曾柏瑜提供）

民進黨立委參選人曾柏瑜、謝佩芬及立委高嘉瑜、新北市議員吳沛憶，今（5）日一同至台北地檢署按鈴申告，要求檢方應儘速偵辦許哲賓、Lin bay好油背後協同抹黑進口蛋的公關公司。晚間曾柏瑜表示收到恐嚇信，並假冒她的名字寄信到法務部及總統府，揚言在台北101、總統府安裝遙控炸彈。

晚間7時許曾柏瑜由新北市議員陳乃瑜陪同，至新店警分局碧潭派出所報案，目前正在製作報案筆錄。恐嚇信內容為1把槍和1把刀的圖片，嗆聲「請在三天內撤銷對林裕紘，許哲賓的提告，否則你全家會出事」，寄件人署名「黃明昭」。