2024總統大選倒數100天，中廣董事長趙少康宣布將於11日召開戰鬥藍再動員 國民黨要過半」記者會，除國民黨總統參選人侯友宜外，也將邀請前高雄市長韓國瑜。韓辦證實，韓國瑜當天會出席，侯、韓將再次同台。

據了解，韓國瑜今(5日)已從國外回台，並將於11日與中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康，共同召開「戰鬥藍再動員 國民黨要過半」記者會，召集全台33位藍立委參選人，一同發表共同政見草案，國民黨總統參選人侯友宜也將出席，力拚國民黨國會過半。

據了解，此次記者會由趙少康以戰鬥藍名義發起，另一位召集人則為前國民黨副主席郝龍斌，活動將在11日上午10點於台北市中山區松江路召開，並已邀請韓國瑜、侯友宜到場，另還有台南市議員謝龍介、前立委蘇清泉。

侯友宜競選辦公室表示，韓國瑜市長、趙少康董事長都是藍營非常重要的力量，侯友宜身為國民黨總統參選人，一定會團結所有志同道合的力量，與所有立委參選人一起力拚勝選，實現人民期待，完成政黨輪替，並讓國民黨重返執政、國會過半，帶給兩岸和平、人民安定繁榮的生活。

韓國瑜辦公室則證實，韓國瑜將出席該記者會，不過因為韓市長人還在國外，因此詳細記者會流程內容還不清楚。