據陸媒證券時報，香港股市今早開盤後，中國大陸房地產股走強，融創中國一度上漲逾12%，收盤上漲6.31%，報港幣2.19元，市值來到港幣119.31億元（約新台幣491.6億元）。市場傳出，香港法院已批准融創中國境外債務重組計畫。

融創中國股價在8月一度跌到只剩0.87元。

融創中國今晚6時許在港交所公告稱，董事會欣然宣布，尋求香港高等法院批准境外債務重組計畫的呈請於2023年10月5日進行聆訊，而計畫已根據高等法院作出的指令獲得批准。

融創中國也成為第一家掃除債務重組障礙的爆雷大陸房企。

在此之前，融創中國9月18日公告，其境外債務重組已獲得高票通過，債權人數通過率為99.75%，債務總額通過率為98.3%，預計削減債務超過45億美元。隔天，融創就美元債重組向美國法庭申請破產保護，以獲得美國法庭對融創在香港法庭有關協議安排重組的認可。

融創中國去年5月爆發債務危機，不過近期危機逐漸化解，市場多以「上岸」形容。相形之下，中國恆大集團在主席許家印及多名高層被當局拿下後，已經走到了盡頭。

陸媒投資家昨天報導，在地產行業，許家印算是一個極端，他大開大合，賭性十足，涉足行業廣泛，但最終很多涉足的行業都成了累贅，「大」成了許家印致命的問題。

報導說，相較於許家印，融創主席孫宏斌儘管也比較激進，但是融創的核心資產大多位於一、二線城市，且融創出現債務違約之前，孫宏斌就自掏腰包努力挽救企業，如今融創債務重組基本已經完成，企業也算上岸了。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1121005