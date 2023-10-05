【LIVE直播】小犬暴風圈縮小逐漸遠離 氣象署最新動態說明

小犬颱風今（5）日短暫登陸，強風豪雨造成不少災損，隨著颱風路徑逐漸西移，台灣各地風勢將逐漸減小，今晚8時花蓮、南投、彰化脫離陸上警戒區，預估明（6）日上午台灣將完全脫離暴風圈，但颱風環流雨帶將持續影響至周六（7日）。

氣象署最新資料顯示，小犬颱風目前中心在鵝鑾鼻西方海面，持續向西轉西北西移動，其暴風圈仍籠罩台東、雲林以南陸地及澎湖。預計此颱風未來強度有減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

今日20時小犬颱風中心位置在鵝鑾鼻的西方約170公里之海面上，以每小時10轉7公里速度，向西轉西北西進行，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑70公里。

氣象署預報員表示，小犬颱風逐漸減弱，暴風圈也將縮小，預估明天（6日）清晨至上午暴風圈有望脫離台灣、澎湖一帶，不過今晚台灣西半部風勢還是很大，尤其澎湖、馬祖會有10-11級強陣風，北海岸、桃園沿海有9-10級強陣風，高屏沿海、金門則為8-9級強陣風。

颱風外圍環流影響，迎風面降雨明顯，大台北、東半部、恆春半島有陣雨出現，今晚北海岸、花蓮、台東會有明顯降雨，明天（6日）雨勢稍微緩和，花東地區還是有豪雨等級降雨發生，周六（7日）白天北部、東半部及恆春半島，中南部降雨時間略微縮減，午後中部以北山區則有強降雨出現。