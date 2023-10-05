根據鴻華先進9月營收數據，電動巴士營收占比達99％，累計前九月電動巴士營收占比86％，技術服務營收占比14％。

事實上，除電動巴士之外，各界關注Model C交車時程，鴻華先進上月底表示，關於Model C開發進度，目前量產、交付客戶時程不變，後續關於n7車款相關事宜，由客戶端（LUXGEN）依新車上市規劃統一說明。鴻華先進指出，按目前規劃，是今年Q4進入量產，1月起陸續交車。