根據鴻華先進9月營收數據，電動巴士營收占比達99％，累計前九月電動巴士營收占比86％，技術服務營收占比14％。
事實上，除電動巴士之外，各界關注Model C交車時程，鴻華先進上月底表示，關於Model C開發進度，目前量產、交付客戶時程不變，後續關於n7車款相關事宜，由客戶端（LUXGEN）依新車上市規劃統一說明。鴻華先進指出，按目前規劃，是今年Q4進入量產，1月起陸續交車。
鴻華先進-創（2258）5日公告9月營收0.74億元，較上月衰退40.15％，不過仍較去年同期成長23.13％。累計前九月營收5.88億元，年增375.07％。鴻華先進說明，因8月電動巴士交車數量較高，9月營收也因此隨之減少。不過，隨著後續電動巴士陸續交付，仍將看好第四季及全年營收成長動能。
根據鴻華先進9月營收數據，電動巴士營收占比達99％，累計前九月電動巴士營收占比86％，技術服務營收占比14％。
事實上，除電動巴士之外，各界關注Model C交車時程，鴻華先進上月底表示，關於Model C開發進度，目前量產、交付客戶時程不變，後續關於n7車款相關事宜，由客戶端（LUXGEN）依新車上市規劃統一說明。鴻華先進指出，按目前規劃，是今年Q4進入量產，1月起陸續交車。
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