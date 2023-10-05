《超級偶像》冠軍歌手謝博安，除發行專輯外，早前和柯佳嬿合作首登大銀幕，近年卻少有作品推出。今5日是他的25歲生日，並在IG限動分享銀行戶頭只剩3元，還虧銀行的生日祝福很不是時機，但沒過多久竟收到來路不明款項，讓他不滿吐「不是任何錢都會讓我快樂」。

謝博安今5日在IG限動分享銀行App畫面，並表示「銀行的APP會祝人生日快樂，多數時候都不適合」，然而畫面的重點，直接提醒他戶頭僅剩3元存款。未料，之後竟有朋友轉了300元到帳戶，讓他無奈吐「不是任何錢都會讓我快樂，只有我用我的努力換來的錢才會讓我快樂。」

謝博安分享戶頭只剩3元狀況。（圖/謝博安IG限動）

對此，謝博安解釋「前一則動態單純只是想讓大家和自己笑一下，畢竟那是一年只有一次的限定玩笑。」他也呼籲300塊要轉回去，「若很尷尬就不用跟我說，會幫你拿去教會捐掉。」，同時吐「抱歉我很雞掰，自尊心與心靈高潮點很難抓，只有我自己知道」。