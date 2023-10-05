麻生太郎(左)與謝長廷(右)寒暄。（翻攝自謝長廷臉書）

我駐日本代表處今天舉辦國慶酒會，日本前首相麻生太郎等逾千人出席，駐日代表謝長廷表示，在國內為「中華」和「台灣」的名稱爭吵不休的同時，今晚僑界兩大團體「日本中華聯合總會」和「全日本台灣連合會」的會長都出席致詞，都是為台日友好和國家尊嚴發聲，自然而和諧。

謝長廷在臉書表示，今天國慶酒會場面盛大熱絡。參加人數超過千人，已故日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠作為特別來賓致詞，政界方面，前首相麻生太郎、日華懇古屋圭司會長、茨城縣知事參加外，國會議員本人以及代理近210餘位出席。

此外，他說，各國使節也有10多人，東亞經濟人會議飯島委員長、經團連、教育界、科技界、媒體界大老、貴賓也多人出席。

謝長廷強調，更難得的是，國內為「中華」和「台灣」的名稱爭吵不休，但今晚僑界人兩大團體「日本中華聯合總會」和「全日本台灣連合會」的會長羅鴻健、趙中正都出席致詞，都是為台日友好和國家尊嚴發聲，自然而和諧，可以給國人參考。

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