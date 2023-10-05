藍白合議題討論不休，但是否比民調至今難突破僵局。媒體人王尚智今(5日)在《大新聞大爆卦》節目指出，韓粉的熱情不等同支持侯友宜，韓國瑜感性的政治能量不會在這場選舉缺席，一旦回到政壇可能一發不可收拾，在野一方面希望韓國瑜當桶箍來幫忙，可是每一個人都在防著韓國瑜。而比起藍營不表態可能讓情勢更複雜，柯文哲有很多靈活的手段可用，現在比民調反而是相對最單純的，侯友宜一定要有堅決表態。

「大家真的不要小看，覺得韓國瑜這次一定力挺國民黨，彷彿化作春泥更護花？韓粉全部歸隊？不是這樣子的！」王尚智提到，我們在看這些關鍵者的相位，要回到韓國瑜的狀況。當然首先韓國瑜非常謹慎，對韓國瑜跟韓粉來說，這一場選舉是韓國瑜已經沉寂了這四年以來，應該會重返政壇，接下來就是重返政壇最重要的一役，「我不是說韓國瑜在計算什麼，我完全不覺得他有！」

王尚智指出，只是韓國瑜跟我們點名到的朱、金等政治人物都不一樣，韓國瑜是非常感性的政治人物，他的感性有很多人喜歡，也有很多人討厭、批評。韓國瑜說他要兩岸和平、說他要下架民進黨之強烈，可不是其他政治人物說說而已，他對這些東西付出的感性之絕對，以至於他到最後關鍵時刻會做出什麼，是不知道的。韓粉發起集會是為了國民黨嗎？沒有，他們是為了韓國瑜！或代表韓國瑜精神要求藍白配的呼籲要求。

「他沒有等同支持侯友宜，我們要注意這一點！」王尚智強調，也就是接下來在統合的過程中，朱立倫跟侯友宜不只是呼籲說來幫我，人家又沒欠你，韓國瑜幹嘛幫你？而是就如同最後你跟柯文哲要交換什麼？同樣的道理，你要跟韓國瑜交換什麼？之前7月邱復生就提出說，為什麼不提名韓國瑜作為不分區第一名？可是政媒都知道，這樣做有動力沒有錯，可是朱立倫甚至侯友宜也都會擔心。

王尚智直言，一旦賦予韓國瑜回到政治、回到這場選局，即使他是立委、不分區，政治能量會不會一發不可收拾？講白一點就是，都希望你韓國瑜桶箍、幫忙，可是每一個人都在防著韓國瑜！最後朱立倫、侯友宜內部怎麼決定？不知道。但是藍白合這一局當中最有餘裕的是柯文哲，柯文哲的最大可能性是，把郭也攏進來，也有可能把韓國瑜攏進來。

「我大膽提出，如果朱立倫不提韓國瑜做不分區第一名，柯文哲提名韓國瑜做不分區第一名呢？你說怎麼可能！怎麼不可能？以柯文哲的邏輯。」王尚智表示，以柯文哲有那麼多靈活手段可用，現在比民調是最單純的，藍營不表態會讓情勢更複雜，侯友宜一定要有堅決表態。而韓國瑜即使看不到、還沒有出來，感性的韓國瑜，怎麼可能在這場選舉裡缺席？