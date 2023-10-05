國巨（2327）公布9月營收，受惠於中國大陸十一長假提前拉貨效應，國巨9月營收登11個月高點，月增5％，達94.61億元，累計第三季營收季增2.1％，符合財測，法人預期，第三季擺脫未分配盈餘稅影響，國巨單季獲利可望重返一個股本。

國巨自結9月合併淨營收為94.61億元，單月營收較上月增加5％，但較去年同期減少7.1％；第三季度自結合併淨營收為273.59 億元，較上一季度增加2.1％，但較去年同期減11.1％。

累計前三季自結合併淨營收為802.46億元，較去年同期減少13％。

國巨表示，9月份合併營收較上月增加，主要是因中國大陸十一長假前的提前拉貨動能所致，然供應鏈的庫存及終端需求仍在持續調整中。

國巨第二季法說會時，出具的第三季財測為持平至小幅成長，第三季營收實際數符合財測，而國巨第二季遭未分配盈餘稅侵蝕獲利13.12億元，影響EPS約3.14元，法人認為，第三季擺脫稅率干擾，國巨第三季獲利有機會重返10元以上，加計上半年EPS達18.82元，累計前三季EPS可望趨近三個股本。

展望第四季度，由於工作天數因10月中國大陸長假及12月歐美聖誕假期而減少，且整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。