保有兩項全國紀錄的女子67公斤級好手陳玟卉，今晚在杭州亞運會出賽，雖然抓舉105公斤、挺舉137公斤、總和242公斤，三破全國紀錄，可惜最終以1公斤之差排名第四與獎牌擦身而過。

現年26歲的陳玟卉，在2021年全國運動會以挺舉130公斤、總和231公斤雙破全國紀錄，今年世錦賽抓舉104公斤平全國紀錄，挺舉131公斤、總和235公斤再次改寫兩項全國紀錄。

陳玟卉這次抓舉101公斤開把，第一次就成功舉起，第二次直接挑戰新全國紀錄105公斤，可惜失敗，第三次一鼓作氣成功舉起，超越自己和陳恩慈保持的全國紀錄。不過，北韓兩位選手鄭春姬與宋國香各以117公斤並列第一領先群雌，菲律賓選手薩爾諾與南韓選手金秀炫則在第二次舉起105公斤，因此兩人並列第三，陳玟卉排名第五。

挺舉項目，陳玟卉第一次開把就將重量從原本的130公斤微調至131公斤，陳玟卉穩穩地舉起131公斤平了全國紀錄。陳玟卉第二次挑戰135公斤，可惜失敗了。薩爾諾第一次舉起130公斤，金秀炫舉起132公斤，兩位北韓選手穩坐釣魚台。

薩爾諾第二次挑戰136公斤，但看得出她身體不適，連槓鈴都無法舉起就失敗；金秀炫同樣挑戰136公斤，成功舉起之後單獨佔據第三席位。

只剩最後一次機會的陳玟卉決定放手一搏，直接挑戰137公斤，這個重量對她而言是史無前例的嚴苛考驗，只見她氣沉一喝，137公斤的槓鈴穩穩地舉在半空中，將全國紀錄往上推了2公斤，總和成績242公斤超越金秀炫獨居第三。

南韓選手金秀炫挑戰138公斤，當她成功舉起來的時候非常開心，因為她至少篤定能獲得銅牌，然而她在回到休息室的時候突然裁判判定她挑戰138公斤失敗，當場倒地痛哭，而裁判的這個判決也讓陳玟卉從天堂到地獄，然後再從地獄回到天堂，這面銅牌猶如洗了三溫暖般，沒想到大會再次改判，金秀炫的138公斤挑戰成功，讓她奪回銅牌，而陳玟卉則第三度跌入地獄，與獎牌擦身而過。

金銀牌在兩位北韓選手中誕生，宋國香挺舉150公斤，總和267公斤，超越鄭春姬挺舉149公斤、總和266公斤而奪金，鄭春姬銀牌。