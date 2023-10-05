資深媒體人黃光芹今公布一份2024總統大選的國民黨內參民調，民進黨賴清德29.3％、民眾黨柯文哲22.3％、國民黨侯友宜17.0％、鴻海創辦人郭台銘13.8％，但遭國民黨嚴正駁斥是假民調。民眾黨副秘書長許甫表示，這與民眾黨內參民調的趨勢一模一樣，該份民調有十幾種組合，結論就是「有柯會贏，無柯必輸」，但僅有柯當正的才能大幅度勝過賴清德，而國民黨在9月做了13次「與賴清德1比1」的內參民調，柯文哲13次皆勝過賴清德、侯友宜13次都落敗。

許甫今(5日)在政論節目《大新聞大爆卦》透露，該份國民黨內參與民眾黨內參民調，「趨勢是一模一樣的」，1至4名分別是賴清德、柯文哲、侯友宜、郭台銘，但是「差距有差」，兩黨的內參民調中，柯文哲與賴清德差距是2至6個百分點、侯友宜落後柯文哲5到10個百分點，因為加入郭台銘會有變數。

許甫也指出，黃光芹公布的國民黨內參民調，做的比民眾黨還細，把所有的組合可能性都做了一遍，3腳督、4腳督、侯柯配、柯侯配再加上郭台銘等等，一共十幾種選項，但結論就是「無柯必輸、有柯會贏」，無論柯文哲當正、當副手都成立，但只有柯文哲當正的總統候選人時，差距才能明顯贏過賴清德，但柯文哲加侯友宜還有郭台銘的因素在的話，大概只能贏2個百分點，甚至有些組合會輸1個百分點左右。

許甫還爆料，他看到國民黨所謂的內參民調，9月連做了13次內參民調，在個別與賴清德1對1的情況下，柯文哲13次全勝、侯友宜13次都輸給賴清德。

許甫也說，民眾黨內參民調顯示，三腳督、各選各的情況下，柯文哲與賴清德是非常接近，雖然會被說是宣傳，但民眾黨很有信心，不過民調會因為單一時事的影響有起伏，應該要看整體趨勢。

對於國民黨稱這份民調是假的民調，許甫坦言，不知道這是不是國民黨的內參，但民調應該是真的，採樣、數字都清清楚楚，格式也是某一家民調公司的格式。