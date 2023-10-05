2023年諾貝爾文學獎得主喬恩．弗斯，是挪威當代知名的劇作家、小說家、詩人，有他也是目前作品被搬演最多的在世劇作家，有當代易卜生之稱，作品迄今被譯成40多種文字，雖然目前台灣未有其著作譯本，《一家之主》導演王希捷則曾在學生時代曾翻譯、搬演過其《沙發上的女孩》，並曾於2009年以其作品研究發表論文。

王希捷表示，自己2002年在英國時首次接觸到喬恩．弗斯的作品，「當時他在歐洲已是新崛起，倍受討論和關注的劇作家，也因為他的作品奇特，大家還不太知道怎麼看他的創作」但一直以來是在歐洲倍受重視的藝術家。自己因為喜歡他的作品而帶回台灣，翻譯並於2004年搬演，王希捷認為喬恩．弗斯的作品詩意且形式特別，描述現代人的心境與失落感，著墨於「自我無法安頓」的旅程。

王希捷約在2006年實際到挪威訪問喬恩．弗斯，「他住在挪威西部的港口城市卑爾根，從家裡走到和我約訪的地方要1小時」大致而言是維持生活簡單、安靜的創作者。她指出，喬恩．弗斯當時在訪談中表示，自己的寫作方式是「聆聽現實背後的聲音」，他是坐下來靜靜地、專注地，彷彿從空間中捕捉流動的，自我搖擺的聲音。「他的語言特色流動性強，音樂性也很強」。

以《沙發上的女孩》為例，故事描寫的是女畫家在創作上遇到了瓶頸，女畫家腦中閃過了與男友、姐姐、媽媽的相處回憶，弗斯將其心裡活動立體地拼貼在當下。「他的作很詩意的地呈現平凡人生活中的心裡歷程，且是很具象的表達了人的心裡活動」將內在的意識流動與情緒感知，從文學而帶向立體外化的劇場。

博客來5日在諾貝爾文學奬公布後，則推出了喬恩．弗斯專區，包括其簡體中譯劇作《有人將至》重新開賣。