德國右派政黨「德國另類選擇黨」（AfD）表示，該黨聯合主席赫魯帕拉（Tino Chrupalla）在巴伐利亞邦南部的一場競選活動中疑似被人襲擊，倒下後送醫，而赫魯帕拉今年2月份時才表示自己被列在烏克蘭國家安全局（SBU）的獵殺名單網站上。

Here's Tino Chrupalla saying he is on Ukraine's kill list. The date of the video is 11 February 2023. pic.twitter.com/3HJevbd7JP — Kevork Almassian🇸🇾🇦🇲 (@KevorkAlmassian) October 4, 2023

綜合《德國之聲》（Deutsche Welle）5日報導以及公開資訊來源，德國另類選擇黨的全國辦公室表示赫魯帕拉已經被送往因哥斯塔特（Ingolstadt）的醫院，當時他正在參加巴伐利亞邦本週日選舉前的競選活動。警方簡報指出，赫魯帕拉在當地時間下午約4點半左右，需要在後台接受醫療治療，但當時「並未明顯受傷」。

In diesem Krankenwagen wird unser AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla davon transportiert nach einem Angriff in Ingolstadt. Hoffentlich werden die Täter bald geschnappt und bestraft. pic.twitter.com/9F6z1Q08el — Reimond Hoffmann 🇩🇪 (@ReimondHoffmann) October 4, 2023

警方呼籲目擊者提供協助，要求參加AfD競選集會的人提供活動的照片或影片。警方表示將調查是否有第三方參與其中。有關事件的詳細情況仍不清楚。一位目擊者向地方媒體《Donaukurier》表示，赫魯帕拉拍了幾張自拍照後突然倒下，然後被送往醫院。一名該黨當地代表告訴媒體，赫魯帕拉原本計劃在活動中發表演講，但卻捲入人群混亂中。警方發言人表示，目前尚不清楚這位政治家是遭受襲擊、跌倒還是感到不適，並指出調查仍在進行中。

German MP Tino Chrupalla who was hospitalized today after what appeared to be a syringe attack is on Ukraine's state-sponsored "kill list". pic.twitter.com/jUvmSIu06F — Kevork Almassian🇸🇾🇦🇲 (@KevorkAlmassian) October 4, 2023

赫魯帕拉現年48歲，已經領導這個反移民政黨長達4年。德國選擇黨是德國的一個右翼政黨，目前在所有民調中都處於領先地位，並有可能贏得下次選舉。該黨路線是反美、反對烏克蘭戰爭，就像斯洛伐克的情況一樣。