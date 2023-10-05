是方9月營收2.73億元 年增6.59％ 21:132023/10/05 工商 何英煒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 是方（6561）5日公告9月營收為2.73億元，年增6.59％，累計1~9月份的營收24.78億元，年增5.97％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 是方第三季營收為8.21億元，季增3.7％，年增7.1％。上半年每股稅後純益6.23元。 智聯服務9月營收1.44億元 年增13.82％ 致伸第三季營收157.24億元 季減2.12％ 南亞科9月營收27.24億 年減15.03％ #是方 #月營收 #日公告 #第三季營收 #季增 也許您會感興趣 推薦閱讀 牧德公布9月營收 月減23.67％ 17:032023/10/04 財經 《資服股》邁達特9月營收13.05億元 今年最高 09:082023/10/04 財經 國巨Q3營收符合財測 前三季EPS挑戰三股本 21:112023/10/05 財經 鈊象9月營收12.07億元 歷史次高 22:522023/10/04 財經 鴻華先進9月營收年增23.13％ 看好Q4成長動能 20:442023/10/05 財經 智易9月營收再衝歷史新高 17:032023/10/04 財經 台光電9月、Q3營收同締新猷 季增幅優預期 16:152023/10/05 財經 《半導體》矽格9月營收續創今年次高 Q4淡季有雜音 15:092023/10/04 財經 《電零組》群光9月、Q3營收 創今年高 15:082023/10/05 財經 《電零組》南電9月營收近5月高推升Q3 估Q4溫和復甦 12:082023/10/04 財經 譜瑞-KY 9月營收月增跳三成 股價爆量漲停 12:522023/10/05 財經 《電零組》台燿9月營收重現雙增 Q4將比Q3更強 09:482023/10/05 財經 全新9月營收攀20個月高 手機PA、資料中心Q4續旺 18:512023/10/04 財經 《電零組》群電9月營收今年新高 拚Q4業績年增率轉正 15:182023/10/05 財經 《其他電》鴻海9月營收強彈登今年高 Q3符預期、Q4估續揚 16:082023/10/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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