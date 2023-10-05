是方第三季營收為8.21億元，季增3.7％，年增7.1％。上半年每股稅後純益6.23元。

智聯服務9月營收1.44億元 年增13.82％
致伸第三季營收157.24億元 季減2.12％
南亞科9月營收27.24億 年減15.03％
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