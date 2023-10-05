張惠春（SAYA）、郭忠祐及林芯儀將在28、29日於台北國際會議中心開唱，5日舉辦記者會。SAYA的親姊張惠妹（阿妹）與男友Sam愛情長跑12年，近來傳出2人婚訊，SAYA一聽聞後，驚訝說：「我怎麼沒聽說，剛才聽到有嚇到，怎麼會有這樣的消息？」並表示，她私下重心都放在一雙兒女身上，比較少看電視新聞，因此不知道阿妹有被爆出結婚一事。

談到感情近況，SAYA大方坦承，現在有穩定交往逾3年圈外男友，阿妹也有看過她男友，至於會想二婚？她笑說，「我有結婚過一次，Ok了。」她中秋節時，與阿妹等家人一起團聚歡慶，也透露，她們各自都有攜伴出席家庭活動，大家族感情融洽。

SAYA目前定居台南，在當地有固定駐唱工作，還會陪著女兒一起練網球，母女倆一起運動，SAYA近期在3個月內狂瘦10公斤，她開心說，感情、事業都很穩定，「我現在狀態很好。」她預告將在演唱會上，飆唱成名曲〈想念你的歌〉等經典歌曲，包括〈心的方向〉、〈你怎麼捨得我難過〉及快歌〈眉飛色舞〉，會有發片計畫？她說：「發片是不會，想出單曲，但不確定會不會在今年。」