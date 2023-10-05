桃園仲毅農產品有限公司為畜產會代工製作殺菌液蛋，卻將巴西進口蛋與國產蛋生產出來的液蛋標示為台灣。桃園地檢署認為吳姓負責人違反《 食品安全衛生管理法》情節重大聲押，桃園法院諭知交保後檢方抗告，法院發現還有未來蛋，且不只一次，認為有勾串可能，裁定收押禁見。

仲毅農產品有限公司為中央畜產會代工製作殺菌液蛋，並將巴西進口蛋與國產蛋生產出來的液蛋標示為台灣，散裝籃蛋也沒有標示品名和產地。檢方依《 食品安全衛生管理法》第15條第1項第7款，應依同法第49條第1項規定處罰之假冒食品、《刑法》第255條第1項虛偽標記、《刑法》第339條第1項詐欺取財、《刑法》第216條、第215條行使業務登載不實文書等罪嫌重大聲押並禁止接見。

法院50萬交保後，檢方提出抗告，經高院撤銷並非回更審後，法院認為，吳姓負責人雖坦承行使業務登載不實文書、虛偽標記等罪，但否認詐欺取財。不過根據檢察官資料，業者的確有將外國蛋及國產蛋混合製成液蛋，並僅標示產地台灣。

另依檢方提出事證，該廠滷蛋生產日報表9月1日，使用的產品原料卻是9月4日進貨的情形，的確有用未來蛋，且不止一次出現，應非誤載。法院認為，一個公司營業行為不可能只有一次，一定反覆進行。

法官認為，若有逾期且未殺菌的蛋液流入市面，販售到下游去烘焙或餐廳使用，若該下游廠商在衛生標準不符合規定情形，逾期蛋品品質變異可能對人體造成健康上危害。雖然此案《食安法》是7年以下之罪，但對一般國民健康影響甚鉅，檢察官應釐清是單一事件，或是整個產業鏈都出現問題，法院認為的確有勾串滅證之虞，加上吳男在中央、地方行政稽查階段有不時記錄情況，裁定羈押並禁見。