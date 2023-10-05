44歲女星陳喬恩，去年和大馬富二代曾偉昌（Alan）結婚，時常透過社群曬恩愛，日前兩人出國旅遊，慶祝在一起4周年，並分享一系列美照，其中，她也分享減肥方法供粉絲參考，未料卻遭網友喊抵制，讓她不忍回嗆了。

陳喬恩透露，常收到粉絲詢問「吃不胖」的方法，但她坦言自己也會變胖，且「每逢旅行胖3公斤」，只是飲食要有方法和管理，而她維持體重好的狀態，是她一直用的「葡萄柚減肥法」。

網友喊抵制小紅書，陳喬恩回嗆。（圖／取自陳喬恩IG）

而她執行一個星期後，就瘦了3公斤，她也將控制體重的經驗和方式分享在個人的小紅書帳號，供需要的人參考，未料卻有網友留言：「保個資安全、抵制小紅書，如果你大方，不如在Instagram分享」，讓陳喬恩也忍不住親自回應「有病」。

陳喬恩和老公Alan過去因參加大陸實境節目《女兒們的戀愛》擦出愛火，去年3月低調登記結婚，近期她常在社群分享旅遊美照，不僅和老公到土耳其慶相戀4週年，還飛到巴黎，而44歲的她不僅維持凍齡美貌，身材更是沒有絲毫贅肉，完全看不出歲月痕跡，好狀態讓人都稱羨不已。