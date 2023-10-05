瑞典學院說明佛斯的文學作品特色。

2023諾貝爾文學獎得主5日於瑞典斯德哥爾摩揭曉，64歲挪威劇作家佛斯（Jon Fosse）獲得文學桂冠。他幾年前就曾躍上熱門人選名單，今年國際賭盤也認為他奪獎希望濃厚，如今他果真成為歷來第4位得到諾貝爾文學獎的挪威人。

佛斯向挪威廣播公司（NRK）表示，得獎人揭曉前，他自認有機會獲獎，結果就在駕車途中收到好消息，「接到電話，真的非常高興」。他說「會與家人共進一頓豐盛的晚餐」慶祝此事。

佛斯作品已譯成40多種語言，戲劇作品搬上舞台逾1000次。瑞典學院評審認為他的作品觸及世人最深沉的情感，包括「焦慮、不安全感、對於生死的疑惑」。佛斯採用挪威僅10%人口使用的「新挪威語」寫作，這是以19世紀農村方言為基礎發展而成的語言，代替丹麥語。佛斯把獲獎歸因於新挪威語。

佛斯原本自稱無神論者，2012年至2013年加入天主教會，當時也自行住院治療酗酒惡習。他經常談及自己面對酒癮、克服社交焦慮的掙扎。2021年他受訪時表示：「把自己從酗酒之中解放出來，不無可能；但要從成癮行為主宰的生活過渡到沒有酒精的生活，這很難。我皈依成為虔誠的天主教徒，這件事對我有幫助。」

Have you read anything by Jon Fosse? — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023

不僅華文圈幾無佛斯譯作，就連外國網友對他的作品也很陌生。諾貝爾獎社群平台X帳號特別開了限時投票活動「你是否讀過佛斯的作品？」，回答「否」的網友佔了絕大多數。

佛斯1959年出生於挪威西南部海岸的豪格松（Haugesund），目前在挪威、奧地利兩地居住。他7歲那年遭遇嚴重意外險些喪命，對他成年後寫作影響很大，青少年時期寫作練習多為歌詞，24歲首次發表小說《紅，黑》（"Red, Black"），1994年第一本劇作《我們永不分離》（"And We'll Never Be Parted"）出版並搬上舞台。

佛斯的創作包括戲劇、小說、詩歌、散文、兒童讀物等形式，創作之餘也從事文學翻譯。1996年劇作《有人要來了》（"Someone Is Going to Come"）在巴黎演出，讓他在歐洲闖出名號，如今他是戲劇作品於世界演出次數最多的劇作家之一，戲劇界常稱他為「新一代易卜生」（new Ibsen）。易卜生（Henrik Ibsen）是19世紀挪威劇作家，常以社會避談的現實生活醜陋面為題材，對道德禮教構成莫大挑戰。

瑞典斯德哥爾摩街頭書店陳列諾貝爾文學獎得主佛斯的作品。（路透）

佛斯的小說作品也很多，2019年至2021年分成3本出版的《人生七論》（Septology，暫譯）是最新力作，透過虛構人物面對死亡、愛、光明與黑暗、信仰與絕望的掙扎，以以7部小說的篇幅探索人類處境，第三本《新的名字》（A New Name: Septology VI-VII）入圍2022年布克國際獎（International Booker Prize）、2023年美國國家書評人協會獎小說類決選。法國《世界報》書評稱他是「21世紀的貝克特」。貝克特（Samuel Beckett）是愛爾蘭作家，1969年諾貝爾文學獎得主。

諾貝爾文學獎至今有4位挪威籍得主，上一次是1928年的小說家恩賽特（Sigrid Undset）。將近100年後佛斯獲獎，終於再有挪威文人摘下諾獎文學桂冠。