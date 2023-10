瑞典學院說明佛斯的文學作品特色。

2023諾貝爾文學獎得主5日於瑞典斯德哥爾摩揭曉,64歲挪威劇作家佛斯(Jon Fosse)獲得文學桂冠。他幾年前就曾躍上熱門人選名單,今年國際賭盤也認為他奪獎希望濃厚,如今他果真成為歷來第4位得到諾貝爾文學獎的挪威人。

佛斯向挪威廣播公司(NRK)表示,得獎人揭曉前,他自認有機會獲獎,結果就在駕車途中收到好消息,「接到電話,真的非常高興」。他說「會與家人共進一頓豐盛的晚餐」慶祝此事。

佛斯作品已譯成40多種語言,戲劇作品搬上舞台逾1000次。瑞典學院評審認為他的作品觸及世人最深沉的情感,包括「焦慮、不安全感、對於生死的疑惑」。佛斯採用挪威僅10%人口使用的「新挪威語」寫作,這是以19世紀農村方言為基礎發展而成的語言,代替丹麥語。佛斯把獲獎歸因於新挪威語。

佛斯原本自稱無神論者,2012年至2013年加入天主教會,當時也自行住院治療酗酒惡習。他經常談及自己面對酒癮、克服社交焦慮的掙扎。2021年他受訪時表示:「把自己從酗酒之中解放出來,不無可能;但要從成癮行為主宰的生活過渡到沒有酒精的生活,這很難。我皈依成為虔誠的天主教徒,這件事對我有幫助。」

Have you read anything by Jon Fosse? — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023

不僅華文圈幾無佛斯譯作,就連外國網友對他的作品也很陌生。諾貝爾獎社群平台X帳號特別開了限時投票活動「你是否讀過佛斯的作品?」,回答「否」的網友佔了絕大多數。

佛斯1959年出生於挪威西南部海岸的豪格松(Haugesund),目前在挪威、奧地利兩地居住。他7歲那年遭遇嚴重意外險些喪命,對他成年後寫作影響很大,青少年時期寫作練習多為歌詞,24歲首次發表小說《紅,黑》("Red, Black"),1994年第一本劇作《我們永不分離》("And We'll Never Be Parted")出版並搬上舞台。

佛斯的創作包括戲劇、小說、詩歌、散文、兒童讀物等形式,創作之餘也從事文學翻譯。1996年劇作《有人要來了》("Someone Is Going to Come")在巴黎演出,讓他在歐洲闖出名號,如今他是戲劇作品於世界演出次數最多的劇作家之一,戲劇界常稱他為「新一代易卜生」(new Ibsen)。易卜生(Henrik Ibsen)是19世紀挪威劇作家,常以社會避談的現實生活醜陋面為題材,對道德禮教構成莫大挑戰。

瑞典斯德哥爾摩街頭書店陳列諾貝爾文學獎得主佛斯的作品。(路透)

佛斯的小說作品也很多,2019年至2021年分成3本出版的《人生七論》(Septology,暫譯)是最新力作,透過虛構人物面對死亡、愛、光明與黑暗、信仰與絕望的掙扎,以以7部小說的篇幅探索人類處境,第三本《新的名字》(A New Name: Septology VI-VII)入圍2022年布克國際獎(International Booker Prize)、2023年美國國家書評人協會獎小說類決選。法國《世界報》書評稱他是「21世紀的貝克特」。貝克特(Samuel Beckett)是愛爾蘭作家,1969年諾貝爾文學獎得主。

諾貝爾文學獎至今有4位挪威籍得主,上一次是1928年的小說家恩賽特(Sigrid Undset)。將近100年後佛斯獲獎,終於再有挪威文人摘下諾獎文學桂冠。