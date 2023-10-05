據《消費者至上科技網》（wccftech）報導，有些使用者抱怨iPhone 14系列的電池健康度在使用幾個月後迅速下降，在iPhone 15上市後，也有使用者經過測試後懷疑iPhone 15可能存在相同的問題：大概只有600次充電循環次數。

Did you know why iPhone 14 & 15 series battery degrade faster?



Because it's using cheaper cells, similar to this 3rd party parthttps://t.co/hzzgrRtD48

with only 600± cycles as average



yes, it's a high density battery

original iP12 PM = 3687 MaH

3rd party iP12 PM = 4350 MaH… pic.twitter.com/igORfqkD51 — RGcloudS (@RGcloudS) October 3, 2023

據《快科技》報導，wccftech網站引述消費者推友@RGcloudS爆料稱，iPhone 15系列採用了更便宜的電池，只有大約600次充電循環次數，但是此項數還未得到確鑿證據予以證實。

《快科技》指出，相比眾多中國手機品牌如OPPO、Vivo等都是使用高達800次充電循環次數的電池，一加（OnePlus）手機則採用了更先進的自愈電池，支援1600次充電循環次數。

wccftech認為，全球經濟衰退時期，蘋果必須做出艱難的選擇，在保持產品價格的同時實現利潤最大化，而這只能通過在某個地方削減成本來實現。

今年8月份，據《9to5Mac》網站報導，iPhone 14 Pro正式推出不到一年，近幾個月越來越多用戶在社交平台上分享了他們電池容量不斷惡化的抱怨，還附上各種災情的截圖。據粗略統計，這些使用者的的電池容量衰減從14%-9%不等，最低的只剩下86%的容量。

報導指出，蘋果從2018年3月開始在iOS 11.3中為iPhone添加了「電池健康」項目功能。當時，蘋果公司證實，為了減緩電池隨著時間的推移而過早老化，一直在悄悄限制iPhone的性能。

按蘋果官網的說法，隨著電池化學老化，電池的容量會降低，這可能會導致充電之間的使用時間減少。普通電池在正常條件下運行時，經過500個完整的充電循環後，可保留80%的原始容量。一年保修包括針對有缺陷的電池的服務範圍。如果超出保修期，蘋果會提供收費的電池服務。而隨著電池健康狀況的下降，其提供峰值性能的能力也會下降。