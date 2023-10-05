YouTuber「我是老爸，我不要當爸」以旅遊、美食等主題為主，擁有超過80萬人訂閱，確診腦瘤的他，日前因為身體不適到醫院檢查，結果發現腦瘤爆掉，經醫生建議後決定開刀，今（5日）他老婆「新店蔡依林」透露了手術已順利結束。

據了解，YTR老爸從幾年前開始，就發現右手非常麻，檢查才發現左腦有個1公分的小血管瘤，影響到了生活，去年12月動手術後，醫生要他學習和血管瘤和平共處，「這個血管瘤從小就在我的腦中，以後也不會消失」。而YTR老爸上24日在YouTube開直播，透露自己的右手最近不聽使喚，於是到醫院做進一步檢查，結果顯示腦瘤破裂2、3公分，當下忍不住哭了，馬上轉院掛急診，醫生認為他還年輕，建議應該動手術，但由於腦瘤位置比較敏感，醫生曾表示「很難開」。

而手術前，老爸的頻道也上傳一支集結大批YouTuber祝福的影片，寫下：「當你看到這部影片的時候，我正在開刀房努力中，後來醫生並沒有告訴我要開多久，只告訴我這是一個很難開刀的地方。」也承諾一定會滿血回歸。

影片取自《我是老爸,我不要當爸!》若有移除請見諒

歷經了長達12個小時的手術，今（5日）凌晨1點多的時間，新店蔡依林也在限時動態上透露老爸的手術已經順利結束，目前人正在加護病房中。