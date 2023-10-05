癌症病人及家屬有福了！衛福部健保署署長石崇良透露，健保署將成立100億新藥基金。根據健保署規劃，健保新藥預算從30億增加到增加到明年68億，並且增加基因檢測給付，明年成立新藥基金，三年規劃100億，第一年40億，增加新藥引進，同時在明年1月1日成立申請新藥的專責單位，加速審查。

石崇良參加公視《有話好說節目》時表示，整個新藥基金成立，預估兩年到兩年半，預算會不斷堆疊上去，預算也未必相同，目前參考需要100億左右的預算運作，第一年大約編列40億。

石崇良解釋，很多新癌藥的臨床試驗，可能是一期二期臨床試驗，在專家審查是否納入健保給付，因為很貴，難下決定，健保署今年五月特別去英國NHS英國全民健保機構拜訪癌症新藥基金，研究了解他們怎麼運作。

目前會先以暫時性支付方式，以基金暫時性納入給付，兩、三年時間後搜集資料，決定是否納入健保給付，規劃像英國在額外的基金，若經兩年評估後，真的不具療效，或者不值得就不給付，值得的話再納入健保，這樣比較好預估，對健保需要多少也可以構思。

另外健保署也將在明年一月一日專責單位，開始做新藥申請科技評估，用兩年、三年實證資料，讓專責單位協助健保快速做決策，強化對癌友癌症治療支持。

至於加速新藥審查機制上，明年開始擇定有一些藥物，可以同時並行，申請藥證同時，也可以向健保納入給付，鎖定臨床缺口的藥，肺癌等，沒有藥物選擇的，可以填補缺口的，可以優先納入審查，平行審查的選項，而且如果真的很有突破性的藥物，可以打一針見效，具有很強替代性的藥，也會納入平行審查，快速受理的範圍