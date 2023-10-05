派偉俊日前拍攝新歌MV。（杰威爾音樂提供）

派偉俊推出新創作專輯《去妳的假日》，日前拍攝新歌〈Sweet Dreams〉MV，劇情意外搭上最近韓劇熱門話題，只見他化身成有飛行能力的「異能者」，為了呈現穿梭夢境的畫面，吊鋼絲登上2層樓高，當天連吊著2小時，他當下完全不喊累，相當敬業。

他在MV中穿越夢境，登陸名為「PB island」的夢幻島，其中一幕墜入雲層的畫面，導演特別搭設2層樓的高台模擬懸崖，安排派偉俊登高吊鋼絲呈現出豐富畫面，他在現場前後反覆吊鋼絲10幾次，笑說，收工完後不僅腹肌酸痛、全身瘀青，超級耗費體力，他一回家後狂睡了1天1夜。

他過去曾為了央視珠海分會表演而挑戰邊吊鋼絲邊演唱的經驗，他透露當時是自己第一次吊鋼絲，足足彩排的一個月，而且還得登15層樓高吊起來表演唱歌，「當時我為了求好，也想克復懼高症，還先自我挑戰在上面先試膽在高空中吊了15分鐘讓自己適應，那15分鐘真的是驚心膽戰，整個過程宛如人生走馬燈，永生難忘。」

他新歌以愛為出發點，表示某天做了一場不太記得的美夢，夢中依稀感覺到他的夢中女神入夢，醒來卻只記得大約輪廓，於是以此當靈感而寫成歌，更把夢境中心動甜蜜的感覺記錄下來，被問及夢中是夢到女神郭雪芙、韓國女團「New Jeans」的Hanni？他說：「我忘記了，就是未來的理想型，沒有特定的樣子，但就是真女神的感覺。」