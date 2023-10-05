智聯服務為系統整合服務，主要客戶為半導體產業，智聯服務位於新竹，具備地理優勢，可就近服務半導體客戶，客戶涵蓋IC設計廠商、晶圓代工、封裝測試等。2023年隨著客戶朝向海外市場的開發，借重母公司宏碁集團的全球資源，提供客戶在地化的服務，首波鎖定市場為美國與日本，近日則宣布代理神雲科技旗下英特爾資料中心解決方案（Intel Datacenter Solutions Group）在東南亞地區的代理權，未來銷售區域，將覆蓋新加坡、馬來西亞、香港、越南、泰國及印尼等東南亞市場。

智聯服務第三季營收為4.6億元，季增1成，年增近4成（39.3％）。累計前三季的營收12.97億元，年增率為30.05％，上半年的稅後純益為0.39億元，年增69％。上半年每股稅後純益為1.98元，優於去年的1.35元。而旗下子公司，以提供人力資源為主的宏碁創達，也已申請公開發行。