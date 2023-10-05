民進黨總統參選人、黨主席賴清德4日在中執會公布一段昔日在立院飆罵三字經的影片，指出陳水扁總統執政期間，曾向美國提出軍事採購清單，卻遭國民黨杯葛，讓自己破口大罵。民進黨立委吳思瑤也透露，同天晚上賴清德在不對外公開的私下場合也談及此事，賴在講出「台灣係咱ㄟ」之後激動落淚。但網友對於吳思瑤真情流露的臉書貼文並不領情，怒轟：「台灣不是你們的」、「我快吐了」、「怎麼可以這麼噁心？」

吳思瑤4日晚在臉書發文，透露賴清德在不對外公開的私下場合對一群朋友提起在立院爆粗口飆罵藍委的往事，近日國民黨立委遭指控外洩潛艦國造機密給第三國，賴清德有感而發，「希望這不是真的！」如果這是真的的話，對台灣的傷害太大，也會讓整個國家安全陷入困境，「台灣係咱ㄟ！」

吳思瑤說，賴說完這句話，停頓了很長一段時間，吳以為是自己太敏感，沒想到台上的賴是真的眼眶紅了，他緊握拳頭，調整氣息，努力不讓眼淚奪眶而出。勉強恢復情緒，賴繼續以無比堅定的態度訴說著，我們這一代人共同的使命，就是用盡一切的力量團結台灣，守護台灣。母親是山，母親是海，母親是河，母親的名叫台灣⋯⋯ 賴說他愛唱的歌就是「母親的名叫台灣」。真情流露，眼淚終究還是忍不住落下，賴拿出手帕拭淚。吳思瑤也感慨，認識賴清德20多年，這是第一次看到他掉淚。

但相關貼文被轉貼網路論壇PTT上，卻引發網友怒火，紛紛留言：「台灣不是你們的」、「怎麼可以這麼噁心？」「黨已經開口說台灣是黨的了，不演了嗎？」「lie皮的眼淚」、「給人民吃臭雞蛋、萊豬，你有哭嗎？」「滾啦，自己去找一塊地建台灣國啦」、「這有點噁心了，這些年軍警消老幼婦孺死慘重都沒見賴神哭過」、「你先拆違建再出來講話好嗎？真有臉」、「執政到對岸飛彈從頭上飛過時有流淚嗎？這對台灣就沒傷害喔？」「這咖比蔡英文還噁」。