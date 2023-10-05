中核集團微信公眾號5日消息，中核地質科技有限公司（核工業北京地質研究院）研究員葛祥坤、范光和李婷等研究發現的新礦物鈮包頭礦（niobobaotite），10月3日獲得國際礦物協會新礦物、命名及分類委員會（IMA CNMNC）的正式批准，批准號為IMA 2022-127a。

這是中國大陸核地質系統成立近70年來發現的第13個新礦物，是中核集團深入實施創新驅動發展戰略、大力支持基礎創新的又一原創性新發現。

鈮包頭礦發現於世界著名的內蒙古包頭市的白雲鄂博礦床，產出於鈮-稀土-鐵礦石中，呈棕色至黑色，柱狀或板狀，半自形至他形，粒度約為20~80μm。鈮包頭礦是一種富含Ba、Nb、Ti、Fe、Cl的矽酸鹽礦物，其理想式為Ba4（Ti2.5Fe2＋1.5）Nb4Si4O28Cl，屬四方晶系，空間群I41a （＃ 88）。

白雲鄂博礦床礦物種類相當豐富，迄今已發現150餘種礦物，其中新礦物已達16種，鈮包頭礦是在該礦床發現的第17個新礦物，是發現於上世紀60年代包頭礦的富Nb類似物。通過本次研究，解決了國際礦物學界爭論已久的包頭礦電價平衡問題，也為鈮包頭礦的研究奠定了理論基礎。

具有富Nb特徵的鈮包頭礦增加了該礦床鈮礦石礦物的種類，同時也為鈮的富集成礦機理提供了新的研究視角，為鈮等戰略性關鍵金屬的開發提供了新的方向。

新礦物的發現與研究隸屬基礎科學研究範疇，是人類不斷認識和發現自然界未知事物的重要體現，體現了一個國家的礦物學研究水準。中核集團核工業北京地質研究院充分發揮科技創新引領作用，系統建立了礦物研究技術體系，近年來在新礦物研究領域不斷取得新突破，已先後主導發現了11種新礦物，為中國大陸的新礦物研究做出了重要貢獻。