警方公布交通管制範圍。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

國慶連假將屆，為讓民眾在4天假期能順利返鄉、出遊，北市警中山分局於10月7日自6至12時，將針對轄內國道1號圓山交流道包含民族東路與松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道，及建國高架（南往北建國高架、民權東路匝道出口前）實施高乘載管制，請民眾提早規劃旅遊或返鄉行程，連假國道多處路段將湧現大量旅遊車流，尖峰時段壅塞情形嚴重，建議民眾多搭乘公共運輸工具、避開壅塞時段或改走替代道路。

有關交通管制措施將隨時由警廣等電台插播路況報導，籲請駕駛人隨時收聽，避開管制區、提前改道行駛，並遵守各路口員警及義交指揮，以免管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

在連假期間，針對圓山花博園區等各觀光遊憩景點、大型百貨公司，及大佳、美堤河濱公園遊憩人潮勢必增加，中山分局規劃連續假期期間交通疏導勤務，同時針對易聚集人、車潮的地點加強違規停車取締、拖吊，以維行車秩序與順暢。