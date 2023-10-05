韓國和日本重啟了時隔9年的副外長戰略對話，旨在加強雙邊關係並合作應對區域和全球挑戰。首爾舉行的第14次韓日副外長戰略對話會議看到韓國外交部副部長張虎鎮和日本外務省事務次官岡野正敬共同參與。會議深入討論了朝核問題、印太戰略、烏克蘭危機、東亞局勢等議題，並譴責北韓的核武挑釁，強調韓國、美國和日本的聯合應對。

據《韓聯社》5日報導，日韓雙方重視改善北韓人權問題，計劃在明年聯合國安理會理事國輪值期間加強相關合作。同時，韓國和日本認識到合作應對各種地區和全球挑戰的重要性，並將繼續推動三國（韓國、日本、美國）合作。兩國還將繼續努力恢復韓中日3國政府之間的合作。

這次對話會議反映出韓國和日本之間的信任關係正在修復，而兩國政府認為在變幻莫測的印太和國際秩序中，他們的合作潛力巨大。此外，今年4月舉行的「2+2」外交安全對話已經恢復部門間的合作，並且未來預計將進一步加強外交機構之間的協商機制。

會議結束後，岡野正敬拜訪了韓國外交部長朴振。據外交部透露，樸振強調了韓國和日本外交部門之間密切合作的重要性，並期待岡野正敬在這方面發揮積極作用。韓日副外長戰略對話始於2005年，旨在廣泛討論雙邊關係、區域和國際局勢等多樣議題。最近的一次對話會議於2014年10月舉行，之後一直處於停擺狀態，此次會議標誌著時隔9年後的重啟。