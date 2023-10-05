距離11月24日總統、副總統候選人登記截止日，只剩約50天，非綠陣營關注「藍白合」的進度。民眾黨總統參選人柯文哲日前喊出「比民調、輸的退選」，5日又喊出「落敗一方推薦副手」。媒體人吳子嘉預言，柯文哲在登記前，一定會擔任國民黨總統參選人侯友宜的副手，這是他唯一的選項。

吳子嘉5日在中天《新聞千里馬》節目中表示，民眾黨少了一塊很重要的台北市政府，過去民眾黨有台北市政府機構，還有一點官僚的作為，如今開始比較守規矩，做事情中規中矩。

吳子嘉接著指出，現在民眾黨用的是媒體人，大量用媒體方式來經營政治。換言之，民眾黨在媒體操作因素，會比較多大於事件的本質，這是目前柯文哲的想法。他沒有組織、沒有力量，所以他必須要有聲量。他就丟一個議題出來，但議題是虛的。

吳子嘉點出，柯文哲有一個特點，他很務實，因此最後他一定會參加「藍白合」；他甚至預言，在登記前，柯文哲一定會擔任侯友宜的副手，柯文哲跑不掉的，這也是他唯一的選項，沒有第二個選項。