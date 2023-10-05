勞保明年撥補1300億創新高，連年增加的赤字讓退休族心驚，有網友在PTT八卦板問「勞保退休金到底要一次領還是月領？」引發討論，很多人支持一次領，認為一次領完後all in去買ETF更划算；不過也有網友以自己父親經驗勸世，領出來後沒幾年就花光光，呼籲千萬別一次領。但也有網友憂心，一旦通膨居高不下，等退休的時候，怎麼領都吃土。

原PO表示，勞保退休金一次領可領約200多萬，月領一個月2萬多，1年約可領25萬。如果都活著，那麼多活8年後，月領就追平一次領，等於8年後每年都多賺25萬，那大家會怎麼選？

文章出來後引發兩派人討論，有人偏好一次領，「一次領，然後all in台積電」、「一次領，買ETF」、「勞保破產就沒得領」、「覺得會早死就一次領來花」、「破產後直接打6折」、「看幾歲退，68歲退一次領一領好」、「把錢花完後再申請低收入補助」。

但也有人以為不可，用自身經驗喊話「我老爸一次領出來，然後不到幾年就花光」、「家人沒有儲蓄觀念就月領」、「長輩一次領很容易被騙光，然後就拖累家人」、「身邊一次領的敗得多，月領的平平順順過」、「一次領絕對存不住，相信我」、「我家長輩一次領的，沒有一個不後悔」、「我媽月領21K，住鄉下自宅過得不錯」。

專家表示，要月領或是一次領，取決於自己的投資行為，如果對自己投資很有把握，一次領的資金彈性會比較高，把錢放大的機會也高；但如果對自己行為沒有克制力，或是對投資能力持保留態度，又或憂心親戚朋友會來借錢，這樣就可以選擇月領，「至少政府讓勞保倒閉的機會很低」。