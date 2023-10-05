桃園市新興冷凍食品使用美國豬肉和加拿大豬肉混製火鍋肉片，但外包裝原料原產地僅標示加拿大，涉違反《食安法》，桃園市衛生局已移請檢調偵辦。該批火鍋肉片共10萬多公斤，已於8月下旬全數售出。食藥署副署長林金富坦言：「恐怕不易追回！」正當食安爭議炸鍋，記者紛紛詢問農業部官員回應，但畜牧司竟表示「未被授權發言」，新聞聯絡人電話也完全不接，似又重演進口蛋之亂，陳吉仲傳請辭部長時的真空狀態。

前農業部長陳吉仲9月17日曾一度傳出請辭的消息，不少記者紛紛在農業部媒體群組發問，希望官員說明請辭一事，但農業部毫無回應。後來前行政院長蘇貞昌發臉書文怒轟有人在政治操作，最終陳吉仲仍在進口蛋爭議聲中請辭下台，當時農業部的權責真空狀態讓人記憶猶新。

近日美豬混加拿大豬加工成重組肉，當初前衛福部長陳時中還曾說「想吃（含萊克多巴胺美豬）還不見得吃得到」，如今蔡政府對人民的食安承諾全破功。引發在野黨及民間不斷質疑，但就在此時，主管機關的農業部竟疑似又被下了封口令，畜牧司竟表示未被授權發言，引媒體質疑。

有記者在農業部媒體群組問：「Hello，畜牧司回應未被授權發言、畜產會新聞稿沒留電話，想問進口豬肉相關問題可以問誰呢？」另一人說：「請問為什麼要授權才能發言？以後都是這樣的常態嗎？」前一位記者追問：「最近這些情況尤其嚴重，不是新聞稿沒留電話、長官沒被授權發言，不然就是新聞聯絡人永遠不接，如果新聞聯絡人都不接電話，這個人真的也不適合當聯絡人。」

他強調：「與其大家報導刊出後農業部才勤發新聞稿澄清，一開始就接電話回應不是更符合行政成本，也避免外界對農業部神隱的質疑？再請公關科務必和會內反映，謝謝。」時至5日晚間近10點，農業部沒有給出任何回應。