台灣新銳導演練建宏首部電影「莎莉」今天在釜山影展舉行全球首映，劇中女主角惠君因生肖屬虎，被要求不能出席弟弟的婚禮，引起韓國觀眾對台灣婚喪喜慶傳統習俗的好奇心。

由女星劉品言飾演的惠君，是一名年近40歲卻仍單身、在台中深山農村養雞的農婦，父母雙亡後由惠君一手拉拔長大的弟弟偉宏即將迎來人生大事，但惠君卻因生肖屬虎而被要求不得出席，否則可能會害弟弟夫婦離婚。

現場韓國觀眾在映後對談時間提問，好奇台灣傳統習俗中是否避諱讓未婚兄姊出席婚宴，導演練建宏解釋，惠君不能參加婚禮是因為屬虎，「在傳統文化中被認為是比較不吉利的生肖，尤其是屬虎的女性經常在婚喪喜慶時被要求避諱」，他也開玩笑說，就算不屬虎，未婚兄姊的確壓力也很大，「像我還沒結婚，現在堂弟、堂妹們結婚，我壓力就蠻大」。

但他也說，在台灣可以看到不少未婚年長女性，與家中後輩感情都很好，「像我姑姑也沒結婚，但跟她的姪女關係很好」，就如同劇中惠君與姪女心茹的關係，「她們把很多的愛都放在家人身上，讓我覺得撐起台灣社會的其實是女性」。

對於為何選擇讓惠君從事養雞業，練建宏表示，在台灣因為雞隻可能感染禽流感，養雞的社群環境相對較封閉，塑造惠君來自鄉下農村的性格；同時在台灣，雞農偏好飼養肉質鮮美又會下蛋的母雞，但母雞失去下蛋功能後又會被以較具貶義的「老母雞」稱呼、被捨棄，「我想用莎莉（惠君）跟雞的對照來反映她的生活」。

惠君在姪女慫恿下開始使用交友軟體，化名「莎莉」結識法國人馬丁，愛情的幼苗悄悄發芽後，也喚起惠君對農村外的憧憬，但周遭的人都擔心她被騙，處境窘迫的惠君最終決定親自前往巴黎一探究竟。

練建宏說，飾演惠君的人選一直到去年初才決定，他與劉品言花了許多時間討論劇本，也融入許多劉品言個人的人生經驗與想法，談到當初決定主角人選的原因，練建宏回憶，劉品言當時跟他分享了一個令他印象深刻的事情，因此覺得劉品言一定能了解莎莉的心境。

當時劉品言提到，她的阿姨每天都在網路上跟「男朋友」聊天，每個月都匯款1、2萬元給對方，原本劉品言也覺得「這就是詐欺」，但有一次她跟著阿姨去銀行，發現所有人都在跟阿姨說「你遇到詐騙啦」，看著阿姨獨自坐在銀行角落的身影，讓她不禁走上前跟阿姨說，「你想匯就匯吧」。

跟「莎莉」一樣遇到網路交友詐騙的案例，在台灣並不少見，也是導演練建宏寫出這部劇本的靈感來源，「每次看到這種新聞，大家都會說，這些人怎麼那麼傻、會被這種東西騙」。練建宏也表示，「但我想用另外一個角度來看這件事，愛人與被愛都是人的本性，其實是沒有對錯的」。（編輯：張芷瑄）1121005