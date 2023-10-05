警方靠防丟器定位找到李男。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名54歲李姓男子，日前獨自外出卻迷途找不到回家的路，家人著急報警協尋，松山分局東社派出所接獲通報，指有失智長者外出不知去向，經定位發現在民生東路四段80巷附近，員警蔡明軒立即趕赴現場協尋。

蔡員抵達現場後，利用李男身上攜帶的「防丟器」定位資訊，在周邊展開搜尋，果然發現一名與走失李男特徵相符的民眾在附近人行道徘徊，蔡員便上前關心並查證身分，確認就是報案失蹤協尋的李男，立即將他帶回派出所安置並連繫家屬，李男的哥哥見失智的弟弟平安無事，頻頻感謝警方火速協助避免意外發生。

松山分局表示，民眾如家中有易走失或失智的長者，應注意其可能活動範圍，予以協助佩戴留有聯絡方式的配件，或在衣服、帽子、背包上縫上防走失布標，另可至警察局鑑識中心或各分局偵查隊申請建立失智長者及身心障礙者指紋檔，警方發現時可第一時間確認走失者身分，以迅速聯絡家屬，讓走失者皆能平安返家。