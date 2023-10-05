日本麝香葡萄因皮薄無籽、味道濃郁，深受台人喜愛，還有許多人會互相分享特價資訊。就有日本當地網友建議，在吃這款葡萄前，先做一個動作，吃起來可以更美味，還會吃上癮。

日本網友「@FUNA84」在X(原推特)上發文表示，吃麝香葡萄葡萄之前，可以先用碳酸水泡過，這樣氣泡就會被葡萄皮鎖在果肉之中，咬下去的瞬間，除了葡萄本身的味道，還能享受「咬」碳酸水的快感，這種全新的口感，簡直讓人欲罷不能。

「@FUNA84」建議製作時，使用強碳酸水，效果更佳。他大讚「想出這個方法的人簡直太聰明了。他隔天更補充，自己為了不讓任何一顆氣泡跑掉，他把瓶口用口香糖黏起來，接著再用膠帶纏繞綁死，放在冰箱3天。

「@FUNA84」的這篇貼文，吸引將近1500萬人觀看，13.3萬人點讚，就連日媒都分享報導，不少日本網友也留言：「學到了」、「從來沒想過這樣吃」、「明天立刻來試試看」、「光看肚子就餓了」、「實驗過了，真的超爽」、「超級好吃，感謝分享」、「櫻桃也滿適合的，你可以試試看」。