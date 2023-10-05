女星安心亞擁有甜美臉蛋和火辣身材，讓她出道後就備受關注，有「宅男女神」封號，常會透過社群分享生活日常的她，近日也搭上Y2K風潮，穿上「蝴蝶形狀」的肚兜，辣哭網友。

安心亞發文寫下：「偶素Y2K吧？」並曬出一系列辣照，只見她綁著春麗頭，胸前重點部位只用「蝴蝶形狀」的肚兜遮住，轉到背後更是全裸，凹凸有致的火辣身材和纖細水蛇腰，讓人看傻眼，性感指數破表。

安心亞Y2K蝴蝶裝超火辣。（圖／取自安心亞臉書）

網友紛紛留言大讚「辣哭」、「辣翻天，好愛」、「妳美太多太多了」、「那個背...阿斯」。安心亞以模仿節目打開知名度，可愛又搞怪的個性，讓她受到不少粉絲喜愛，近年她逐漸轉型，在主持、戲劇、唱歌都有亮眼表現。

而她在時代劇《牛車來去》裡演活農婦「阿春」，讓她入圍今年第58屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，將和桂綸鎂、高慧君、蔡淑臻、林予晞爭視后，這也是她出道15年，首度入圍女主角獎，讓她也忍不住爆哭，和經紀人、工作人員抱在一起大叫大跳。