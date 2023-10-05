杭州亞運棒球項目5日展開複賽賽程，中華隊雖然以4比1擊敗地主大陸隊，但全場留下16個殘壘，總教練吳思賢也坦言打線在關鍵時刻沒發揮是此役贏的辛苦的最大原因，但因為贏球也沒有打算調整打線，希望打者藉由明天對日本隊之戰趕快調整回來，「畢竟最後一場還是比較重要。」

中華隊此役靠著鄭浩均、陳柏毓、古林睿煬3名投手聯手壓制，助隊從預賽起打出4連勝氣勢。吳總認為，此役3位投手都表現很好，只是打擊上比較悶一點，很多壘上有人都打不回來，所以才會打得辛苦。

中華隊全場敲出6支安打與大陸隊相同，但對方投手群送出高達11次四壞球、3次觸身球保送，中華隊卻僅攻下4分，只有首局得分是靠林安可安打攻下，其餘2分分別靠高飛犧牲打及觸身球得分。對於打線沒發揮關鍵，吳思賢指出，「我是覺得選手太急了，剛好因為壘上有人時都遇到現在打擊狀況正不好的，所以棒球就是這樣。」

由於已經提前鎖定金牌戰門票，明天對日本隊之戰不管輸贏都不影響晉級結果，打線教練團也無意更動，「贏球就是這樣打下去。」先發投手賽後同樣也不願提前「亮牌」，球隊僅說是「右投手」後來又改為「左投手」，「會讓比較少上場的上去，業餘、職棒都有，職棒的就當作是調整。」